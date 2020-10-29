الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 28 أكتوبر والإجمالي يسجل 107030 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن تقريرها بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل إطلاع المواطنين أول بأول على آخر تطورات الوضع الوبائي في البلاد، ولوحظ انخفاض جديد اليوم في أعداد الإصابات بمقدار 17 حالة وذلك مقارنةً بأعداد الأمس.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 28 أكتوبر

ووفق تقرير وزارة الصحة الصادر ايوم فقد جاءت أعداد المتوفين والمصابين والمتعافين على النحو التالي:

أولاً| الحالات المتعافية والتي تم شفاؤها اليوم سجلت 90 حالة جديدة.

ثانياً| أما إجمالي الحالات المتعافية فوصلت إلى 99174 حالة، وتؤكد الصحة في جميع تقاريرها على خروج كل هذه الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

ثالثاً| أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء سجلت 153 حالة بانخفاض 17 حالة عن إصابات الأمس.

رابعاً| إجمالي حالات الإصابة حتى الآن سجلت 107030 حالة.

خامساً| أما حالات الوفاه اليوم فبلغت 12 حالة، بزيادة حالة واحدة عن أمس الثلاثاء.

سادساً| وإجمالي الوفيات اليوم وصلت لـ 6234 حالة.

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كما تؤكد وزارة الصحة على مراقبتها للأوضاع بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى عن كثب، وذلك عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.