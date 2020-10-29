حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 30-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29-10-2020

مهنياً : يوم جميل ورائع للتفكير بالسفر , والتخلص من الملل وتجديد النشاط والحيوية عن طريق السفر والتخلص من ضغوط الحياة

عاطفياً : تشعر بحالة جيدة , والعلاقة بينك وبين شريك حياتك جميلة , لا وجود للمشاكل أو ما يدعو للقلق

صحياً : قم بممارسة تمارين الكارديو التي تعمل على تنشيط جسدك وقوية العضلات ومرونتها

حظك اليوم برج القوس الجمعة 29-10-2020

مهنياً : هناك أخبار جميلة في هذا اليوم , تشعر بالتحرر والراحة ونهاية للتعب والتخلص من عمل منهك , والتغلب

على جميع مشاكلك

عاطفياً : هناك تطورات جديدة في العلاقة بينك وبين حبيبك , بداية يوم جديد مع حب جديد وعاطفة مسيطرة على كلاكما

صحياً : صحتك أهم ما يمكن أن تركز عليه في هذه الفترة , تحتاج الى المزيد من الطاقة لتتمكن من مواجهة المشاكل

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29-10-2020

مهنياً : يجب ان تكون بكامل جهوزيتك هذا اليوم , هناك تغيرات كبيرة في مجال عملك , ربما تحصل على ترقية في الايام القادمة

عاطفياً : حاول خلق جو من المرح هذا اليوم والرومانسية , فأنت بارع في جذب حبيبك إليك و تجيد الغزل بشكل جيد

صحياً : لا تتناول الإدوية عند الشعور بصداع خفيف , حاول تناول الإعشاب لمعالجة مرضك

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29-10-2020

مهنياً : يوم مهم بالنسبة لك يا مولود برج الدلو , هناك حدث مهم اليوم في مجال عملك , الجميع ملتفتون إليك , تتمتع

بمهارة جيدة في مجال عملك

عاطفياً : حبيبك معجب بالثقة التي تتمتع بها , لا يزيدك ذلك غرورا يمكن ان تنقلب الأمور ضدك

صحياً : صحتك مثالية وثقتك دائما عالية , حاول الحفاظ على صحتك حتى تبقى مرتاح دائما

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 29-10-2020

مهنياً : يوم ليس بجيد بالنسبة لك يا مولود برج الجدي , هناك الكثير من المهام التي لم تنجزها بعد , الجميع ينظرون إليك نظرة غيرة وحسد .

عاطفياً : الكثير من الأمور التي يجب عليك النظر فيها وإعادتها الى مكانها , الكثير من التبعثرات , والغموض في

علاقتك مع شريكك

صحياً : اهتم أكثر في مظهرك الخارجي فهو دائما مصدر الثقة والواجهة الامامية لك في أي مكان

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29-10-2020

مهنياً : اذا كنت في حالة جيدة ووضعك المالي جيد , فلا داعي لتصرفه كله في عدة ايام , لا تبذر المال , فالايام

القادمة صعبة وتحتاج الى المال

عاطفياً : تعامل مع حبيبك بأسلوب راقي , فذلك يزيده محبة وسعادة ويشعر بانك تحبه وتسعى لإسعاده

صحياً : زيت الزيتون مهم جدا لتقوية العظام , اذا كنت تعاني من ألم في المفاصل قم بتدليك جسدك مع قليل من الزيت

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 29-10-2020

مهنياً : هناك انجاز كبير في هذا اليوم , تألق كبير , والعمل تحت الضغوط والتخلص منالمشاكل بسهولة ,بناء علاقات مهمة

عاطفياً : وضعك المادي ليس بجيد وشريكك يفهم ذلك ومتفهمك , نعم الإختيار يجب ان تحافظ على ذلك الشريك

صحياً : الحياة مليئة بالمتاعب والأمور المقلقة , لا تلقي لها بال , لتبقى مرتاح وتحافظ على صحتك النفسية

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 29-10-2020

مهنياً : قد تكون هناك بعض الشكليات العائلية , بعض العقبات التي تواجهك اليوم في البيت, لن تتوصل الى حل اليوم

عاطفياً : الوضع ليس بجيد للنقاش والدخول في حوارات ليس لها داعي , التزم الهدوء في هذا اليوم واخرج من المنزل

صحياً : القلق والتفكير السلبي يؤثر بالسلب ايضا على صحتك العقلية والجسدية ويزيدك توتر

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29-10-2020

مهنياً : هناك اخبار جميلة تنتظرك , يومرائع مليء بالسعادة حاول الاستمتاع واستغلال هذه اللحظات في الخروج من المود

عاطفياً : اذا كنت متزوج فذلك الوقت الجيد للتفكير في إنجاب طفل جديد على هذه الحياة يزيد الترابط بينك وبين

شريكك

صحياً : قم بممارسة رياضة كرة القدم , اذهب الى ملاعب كرة القدم وحاول عمل تمارين قبل الدخول في الماتش

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 29-10-2020

مهنياً : تراكم الشغل عليك في هذا اليوم تشعر بالتوتر وعدم الراحة , يوم يوجد فيه الكثير من العمل والضغوط

عاطفياً : لا تحكم علىحبيبك من اول موقف او اول مشكلة , نحن بشر والبشر دائما يخطئون

صحياً : لا تشغل نفسك كثير بما هوا يمكن ان يؤثر على صحتك , اتبع نظام غذائي تستطيع من خلاله تحقيق وزن مثالي

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 29-10-2020

مهنياً : حاول اليوم بقدر الإمكان ان تكون هادئ وتنتقي كلامك بشكل و قد تواجهك بعض الأسئلة من مدير عملك تكون بمثابة إختبار

عاطفياً : اليوم توتر في العلاقة انتبه كتير في شخص ثالث يحاول ان يؤثر على علاقتك مع شريكك

صحياً : قم بتناول الفطور في الصباح فهو مهم لبدء يوم رشيق ويمدك بالطاقة , الكثير من الخبراء ينصحون بوجبة

الإفطار

حظك اليوم برج الثور الجمعة 29-10-2020

مهنياً : هناك أمل جديد يتفتح امام مستقبلك , يوم جميل استغله في تحقيق هدفك والسعي للوصول الى القمة

عاطفياً : اذا كانت العلاقة بينك وبين حبيبك متوترة فحاول اليوم احتواء الموقف وحل المشكلة بشكل ايجابي

صحياً : قم بعمل التمارين المنزلية في ظل فترة الحجر المنزلي والتي تمنعك من الخروج من المنزل