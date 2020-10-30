البرلمان العربي يجدد وقوفه مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره وعدم التدخل في شئونه الداخلية

جدد البرلمان العربي وقوفه التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مؤكدا دعمه للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.

ودعا البرلمان العربي- في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية- رؤساء الكتل والأحزاب السياسية وشيوخ العشائر العراقية ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم جهود الحكومة العراقية في جمع السلاح وجعله حصرًا بيد الدولة وأجهزتها الأمنية وتمكينها من فرض سلطة القانون في جميع أنحاء الدولة العراقية ومواجهة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في العراق.

وأعرب عن الدعم الكامل للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق، مشددا على أن أمن العراق واستقراره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد البرلمان العربي أهمية تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية، مشددا على دعمه الكامل للعراق وتضامنه معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد أمنه واستقراره وسيادته، وتستهدف النيل من نسيجه الوطني.

كما أكد دعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات اغتيال النشطاء المدنيين، مشددا على أن تكرار جرائم الاغتيال التي طالت عددًا من الناشطين والمفكرين العراقيين في الفترة الأخيرة يؤكد الأهداف الخبيثة لمرتكبي هذه العمليات الإرهابية الجبانة، وسعيهم إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، مطالبا بضبط ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين وحماية الناشطين العراقيين من المحاولات المتكررة لاستهدافهم.