شكرى يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية سامح شكرى اليوم (الجمعة) بموسكو مع السفير ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، سُبل تطوير العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مصر وروسيا.
أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
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