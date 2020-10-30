شكرى يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية سامح شكرى اليوم (الجمعة) بموسكو مع السفير ⁧‫ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، سُبل تطوير العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام ⁧‫مصر‬⁩ وروسيا.

أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".