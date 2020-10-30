الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار بجميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع المقبل

– أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق الوجه البحري (بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة).

– أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق بالسواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الاسكندرية، رشيد).

– أمطار متوسطة ورعدية في بعض الاحيان تصل إلى حد السيول في مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب، شلاتين، رأس بنس، القصير، مرسى علم، الغردقة، الزعفرانة، رأس غارب).

– أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية في بعض الاحيان على بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد (الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر..).

– أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وقد تصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سينا (كاترين، رأس سدر..).