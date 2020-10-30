لميس جابر تحكى قصة سليمان باشا الفرنساوى فى بناء الجيش المصرى

قالت الإعلامية لميس جابر، إن أحد ضباط نابليون، يدعى الكولونيل سيف، حضر إلى محمد على باشا وعرض عليه تنظيم جيشا على الأساليب الحديثة، فأعجب به محمد على وأوكل إليه تلك المهمة.





وأضافت فى برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن الكولونيل سيف فرنسى الأصل اعتنق الإسلام فى مصر واختار لنفسه اسم سليمان فصار يعرف بسليمان بك. وأشارت إلى أنه قرر مع محمد على إنشاء مدرسة حربية فى أسوان بعيدا عن الأنظار، وتم إنشاء معسكر كان نواة المدرسة الحربية قوامها 500 جندى، ووفقا لعبدالرحمن الرافعى أوضحت جابر أنه بعد 3 سنوات تخرج من تلك المدرسة ألف ضابط.

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