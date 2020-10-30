يوفنتوس يعلن تعافى رونالدو من فيروس كورونا

أعلن يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، عن شفاء نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، من فيروس كورونا المستجد، الذى أصيب به قبل 19 يوما من الأن، أثناء تواجده خلال معسكر منتخب البرتغال الأخير.
وأكد بيان يوفنتوس، عبر الموقع الرسمي للنادى الإيطالي، على أن المسحة الطبية الأخيرة، التى خضع لها كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، جاء سلبية.
وأضاف بيان النادى الإيطالي، أن النجم البرتغالى، أصبح جاهز للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، ومن ثم المشاركة فى المباريات.
وكان رونالدو، قد خضع فى الفترة الماضية لمسحتين، جاءت نتيجتهما إيجابية، وهو ما جعله يغيب عن مواجهة غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة يوفنتوس وبرشلونة، أول أمس الأربعاء، فى الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا.
وكان يوفنتوس، قد خسر أمام برشلونة، مساء الأربعاء الماضى، بنتيجة 2 – 0، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا.
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