فيديو .. خبير : مصر تسورد ألياف السيسال بقيمة 150 جنيه مليون سنويا

وأضاف عبد الستار للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن نبات السيسال هو سلالة مميزة من نبات الصبار ويستخرج منه أقوى الياف فى العالم، وتستورد منه مصر من 3.5 طن إلى 4.5 طن بقيمة 150 مليون جنيه سنويا ، لعدم زراعته فى مصر بالرغم من قابلية التربة المصرية لزراعة السيسال، لافتا إلى ـن البرازيل وكينيا وتنزانيا أشهر الدول المنتجة لألياف السيسال.

وأوضح عبد الستار، أنه نجح فى زراعة نبات السيسال على مساحة فدان كامل زراعة تجريبية وحقق إنتاجية عالية بلغت 200 كيلو، لافتا إلى نجاحة فى تصميم معدة مصرية لا تتعدى تكلفتها 10 آلاف جنيه لاستخلاص ألياف السيسال، كما أنه نجح فى تصميم معدة حديثة تعمل إليكترونيا بتكلفة 300 ألف جنيه، ولكنها تحتاج لمساحة 300 فدان لأن طاقتها تصل لـ طن يوميا .