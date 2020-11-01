عمرو أديب مهنئًا الأهلى بلقب الدورى : نفسى اتصور جنب الدرع

أضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أن الأهلى يستحق الدورى بسبب اجتهاد اللاعبين فطوال الموسم فارق بعدد نقاط كبير عن منافسيه، وسخر من كثرة حصول الأحمر على الدورى قائلًا:"هذا آخر دورى سيأخذه الأهلى".
وفاز النادى الأهلى، على نظيره طلائع الجيش، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الأهلى بالسلام، بثلاثية نظيفة فى المباراة الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز.
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