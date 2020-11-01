غدا.. متحف المركبات الملكية ببولاق يستقبل الزوار

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن مواعيد زيارة متحف المركبات الملكية ببولاق الذى افتتحه الرئيس السيسى اليوم السبت، ويضم مجموعة من 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها حوالى 40 عربة ملكية مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها.





وأشارت الوزارة - فى بيان أصدرته اليوم - إلى أنه سيتم افتتاح المتحف غدا فقط من الساعة 9 صباحا إلى الواحدة ظهرا، على أن يتم فتح المتحف فترتين من 9 صباحا إلى 1 ظهرا ومن 5 إلى 9 مساء وذلك اعتبارا من بعد غد الاثنين. وتبلغ أسعار تذاكر زيارة متحف المركبات 20 جنيها للمصريين والعرب، و5 جنيهات للطلاب، فيما تبلغ سعر التذكرة للأجانب 100 جنيه، و50 جنيها للطلاب الأجانب، ويبلغ سعر استخدام الكاميرا الفوتوغرافية 50 جنيها، على أن يكون استخدام كاميرات الهاتف المحمول بالمجان.

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