وزير التربية والتعليم يؤكد إطلاق قناتين للثانوي العام والفني: هناك محاولة لتوفير أخرى للغات

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تسعى إلى توفير قناة للغات، ولكن نعمل حاليا على إطلاق قناتين أخرتين، واحدة للتعليم الفني ثم الأخرى للمرحلة الثانوية والثلاث سنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، وهو عمل هائل في حد ذاته، عندما ننتهي من كل هذا سوف نحاول تسجيل العلوم والرياضيات باللغات رغم التكلفة الباهظة، ولكن كان لا بد أن نبدأ بما يفيد الغالبية العظمى من الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.