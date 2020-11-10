بعد شكوى مرتضى منصور..الأعلى للإعلام يوصى بحجب قناة أبو المعاطي زكي ويبحث حجب قناة عبدالناصر زيدان

ناقشت اللجنة شكاوى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طلب المستشار مرتضى منصور ضد قيام أبو المعاطي زكي باستغلال قناته على اليوتيوب وصفحته على الفيسبوك والصفحة الشخصية له، وقيامه بسب الشاكي ومجلس إدارة نادي الزمالك.

وتبين للجنة بعد الاطلاع على تفريغ الأسطوانات المدمجة والفلاشات صحة الشكوى، وأوصت بحجب قناة "نجم الجماهير" على اليوتيوب وصفحة "نجم الجماهير" على الفيسبوك وصفحة أبو المعاطي زكي الشخصية على الفيسبوك.

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