وزير الري الأسبق: أثيوبيا تتلاعب بالمجتمع الدولي في قضية سد النهضة

واستطرد: أثيوبيا لديها رغبة في بناء العديد من السدود غير السد الحالي وأرادت من مصر والسودان الموافقة على كل المشاريع المستقبلية دون أن يعرف أحد ما هي تلك المشاريع.

وأضاف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي تسبب في حرب أهلية ببلاده، موضحا أن تيجراي وأمهرة هم أصل الحضارة الأثيوبية.

وقال وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا قد يقصف إقليم تيجراي بالدبابات.

وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي متقاعسين تجاه أزمة إثيوبيا، معلقا «منحوا آبي أحمد جائزة نوبل بدلا من إدانته».

وتابع «إثيوبيا تسعى إلى إنشاء السد منذ عام 1955، وكن لديها مخطط لإقامة 4 سدود على النيل بسعة تخزينية 150 مليون متر مكعب مياه لكن الرئيس الأسبق مبارك رفض المقترح»، مشيرا إلى أن مصر رفضت كافة محاولات إثيوبيا لبناء السد قبل 2011.

وحول نتائج ملئ سد النهضة بقيمة 74 مليار متر مكعب مياه قال «المفاوض المصري يطالب بالملء وفقا لمستوى الفيضان ودون التأثير على دول المصب، حيث يجب الحفاظ على منسوب محدد من المياه لضمان تشغيل السد العالي، وعدم التأثير سلبا على مياه الشرب والزراعة».

وأكد وزير الري الأسبق أن القيادة المصرية لن تسمح بالمساس بحقوق مصر المائية، ووضعت مجموعة من الحدود لن يسمح بتجاوزها خلال المفاوضات.