البابا ثيودروس لأبناء كينيا: يجب أن تفخروا بالانتماء لبطريركية عريقة

جدة - نرمين السيد - وطلب نيوفيتوس من البابا ثيودروس، أن يصلى للجميع حتى يتمكنوا من اجتياز وباء كورونا، وبدء جميع أنشطة الكنيسة مرة أخرى.

من جهته أعرب البابا ثيودروس، عن إعجابه بالعديد من الأعمال التى تحققت منذ إنشاء الإبراشية، وقال فى كلمته: "يجب أن تفخروا بانتمائكم إلى بطريركية تاريخية وعريقة وهى الوحيدة ذات الاختصاص والنظام الكنسى فى المنطقة وفى جميع أنحاء إفريقيا".

وقدمت الأمهات وجمعية النساء الأرثوذكس برنامجًا فنيًا يراعى الإجراءات والاحتياطات لمواجهة فيروس كورونا.

وزار البابا ثيودروس، دير الرهبنة الذى أقيم بجانب الإبراشية، والذى سيستضيف قريبًا الراهبات الكينيات، كما زار مزرعة الإبراشية التى تغطى منتجاتها نفقات تشغيل المدارس الأرثوذكسية.

كما زار دار الأيتام ومدرسة رئيس الأساقفة مكاريوس التابعة لـ"مؤسسة صوفيا" التى تستضيف 220 طفلا وفتاة من الأيتام بدعم مالى من الدكتورة مارينا سياكولا من قبرص.