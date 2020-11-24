صور.. محافظ الفيوم يفتتح قرية السدح بعد إعادة إعمارها غدا

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، غدا الأربعاء، قرية السدح بالمحافظة بعد أن قامت مؤسسة "صناع الخير" ومؤسسة "جود الخيرية" بإعادة إعمارها تخليدا لذكرى الاقتصادى الراحل محسن عادل.





وقال هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة "صناع الخير"، إن افتتاح قرية السدح غدا بالفيوم جاء بعد إعادة إعمارها وتطويرها كصدقة جارية على روح الاقتصادى الراحل محسن عادل وتخليدا لذكراه وكترجمة حية لفكره الاقتصاد التنموى.

وأضاف فى بيان صحفى، أن الاحتفالية ستكون بحضور محافظ الفيوم وعدد كبير من الشخصيات العامة من محبى الراحل محسن عادل، وتتضمن تسليم 25 منزلا من المنازل المتهالكة بالقرية بعد أن تم إعادة إعمارها بشكل كامل وفرشها بأثاث حديث "3 غرف وثلاجة وبوتاجاز وغسالة ومطبخ"، بالإضافة إلى تسليم عقود توصيل مياه الشرب النقية لـ 25 منزل بالقرية بعد تنفيذ التوصيل وتركيب العداد .

ولفت أيضا إلى أنه سيتم تسليم 22 مشروع تنموى صغير للأسر الأكثر احتياجا لتأمين دخل شهرى لها، وهذه المشروعات تنوعت بين 10 مشروعات رأس ماشية (بقرة عشار لكل أسرة) و9 مشروعات أغنام (3 إناث أغنام عشار لكل أسرة) و2 تروسكل و1 ماكينة خياطة حديثة و1 محل بقالة.

ويذكر أن مؤسسة "صناع الخير" قامت سابقا بإعادة إعمار وتطوير قرية دار السلام بالفيوم وتم افتتاحها أكتوبر الماضى، والعمل فيها من خلال أربع محاور رئيسية: "الاهتمام بالقطاع الصحى وتوفير مصادر دخل للأهالى وتوفير بيئة معيشية للأهالى والعودة بالقرية إلى فكرة القرية المنتجة بمنتج واحد من خلال إنشاء مصنع صغير داخل القرية يستوعب كل أهالى القرية القادرين على العمل".

والجدير بالذكر أن الاقتصادى الراحل محسن عادل كان أصغر من شغل رئيس هيئة الاستثمار بعد توليه فى يوليو 2018 ولمدة عام، وشغل أيضا عدة مناصب سابقة لذلك، وهى: عضوا بمجلس إدارة البورصة عن قطاع الصناديق، عضوا باللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نائبا لرئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نائب رئيس البورصة المصرية، كما تم اختياره عضواً بالمجلس الرئاسى الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ورحل عن عالمنا فى يونيو الماضى.