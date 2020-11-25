انت الان تتابع تفاصيل خبر الوزراء يعلن تفاصيل أكثر 12 ساعة سقوطاً للأمطار خلال اليومين المقبلين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تزامنا مع البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، وأنه من المنتظر سقوط أمطار بكميات كبيرة على المناطق التي تم الإعلان عنها، فقد أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء التفاصيل الخاصة بحالة الطقس المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار بالتفصيل خلال الساعات المقبلة وذلك بداية من يوم الأربعاء وحتى يوم الخميس 26 نوفمبر 2020.

خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة ولمدة يومين:-

أشارت خرائط سقوط الأمطار التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء إلى أن أكثر وقت زمني سوف تسقط فيه الأمطار خلال ال48 ساعة المقبلة ولمدة 12 ساعة متواصلة، ستكون اعتباراً من الساعة 12 من منتصف ليلة الأربعاء وحتى الساعة السادسة صباحاً، ثم تستمر الأمطار أيضاً خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

أما يوم الخميس فإن الأمطار سوف تسقط بداية من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، ثم تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً، لتكون بذلك تلك الفترات هي من أطوال الفترات التي سوف تسقط فيها الأمطار على مختلف محافظات الجمهورية.

من الجدير بالذكر بأنه استعداداً لتلك الموجة من موجات حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة ورعدية على عدد من محافظات الجمهورية، فقد قررت عدة محافظات تعطيل الدراسة بها بسبب موجة الطقس السيئ، وهي محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط والدقهلية.