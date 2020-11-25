أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم تشهد ارتفاعاً جديداً والإجمالي يسجل 113742 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن تقريرها بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري، وذلك وسط تحذيرات وتوقعات بارتفاع الإصابات خلال الثلاثة أشهر القادمة نتيجة انخفاض درجات الحرارة وتجمع العديد من المواطنين في مكان واحد مغلق، مما يرفع نسب انتشار العدوى، ولذلك كانت هناك تشديدات حكومية من رئيس الوزراء على عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية، منعاً لتزايد الأعداد كما حدث في دول أوروبية عديدة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر

كما أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى وجود سلالة جديدة من كورونا منتشرة في مصر، واصفاً إياها بالشراسة، مضيفاً أنها وراء زيادة أعداد المصابين في الآونة الأخيرة، وأشار إلى أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الإنتشار وطول فترة حضانتها، ولذا قررت الحكومة إحالة غير الملتزمين بالكمامة لـ محكمة أمن الدولة العليا.

ووفق تقرير الصحة اليومي، فقد أعلنت الوزارة عن تسجيل 122 حالة تعافي جديدة، بزيادة 22 حالة عن الأمس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي حتى اليوم لـ 102103 حالة، مع تأكيد الصحة بشكل دائماً في جميع تقاريرها على خروج كل الحالات المذكورة والمتعافية من مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 361 حالة جديدة، بزيادة 7 حالات عن الأمس، لترتفع الإصابات حتى الآن إلى 113742 حالة.

ووفق بيان الصحة فقد تم تسجيل 13 حالة وفاه جديدة اليوم بزيادة حالة واحدة عن الأمس، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6573 حالة.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً هاماً استعرض خلاله آخر تطورات فيروس كورونا بعد زيادة أعداد المصابين خلال الآونة الأخيرة، وأكد أن وعي المواطنين هو الوقاية الوحيدة من كورونا.