مرشحا النور يحسمان مقعدي الإعادة فى دائرة العامرية وبرج العرب بالإسكندرية

حصل تحيا مصر، على مؤشرات الحصر العددى باللجان الفرعية، بدائرة العامرية برج العرب الدخيلة، لجولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وجاءت المؤشرات الأولية غير الرسمية، لتكشف حسم مرشحا حزب النور أحمد خيرالله وأحمد الشريف، لمقعدي الدائرة بجولة الإعادة بعد أن تم حسم مقعدي آخرين في الدائرة بالجولة الأولي حيث هذه النتائج مؤشرات أولية غير رسمية، ونؤكد على ان الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة والرسمية المنوط بها الأعلان عن النتيجة الرسمية.

وأغلقت منذ قليل لجان جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 أبوابها في الداخل، والتي بدأت أمس الاثنين وفقا للمواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تم بدء فرز صناديق الإقتراع.

وأجريت الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

تحيا مصر ينشر نتيجة جولة إعادة النواب في دائرة سنورس بالفيوم