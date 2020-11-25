عروض بنك الإسكندرية على بطاقات ماستركارد.. لنهاية العام

ينشر تحيا مصر عروض بنك الإسكندرية على بطاقات ماستركارد التى تمتد حتى نهاية العام ومتاحة لكل عملاء بنك الإسكندرية بالدخول على سحب يومي على استخدام بطاقات الائتمان.
عروض بنك الإسكندرية
وأعلن بنك الإسكندرية "استخدم بطاقة ائتمان ماستركارد من بنك الإسكندرية عشان تدخل سحب يومي ويرجعلك كل اللي صرفته حتى ١٠,٠٠٠ جم".
وأشار إلى أن الحملة من يوم ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ و تنتهي في يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
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كما يقدم بنك الإسكندرية العديد من العروض عند الدفع الإلكتروني من خلال بطاقاته الائتمانية من خلال الشراء من مختلف المتاجر، وكافة عمليات التسوق الإلكترونية.
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