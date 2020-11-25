تفاصيل القرض الشخصي من بنك CIB يصل إلى مليون ونصف

يوفر بنك CIB القرض الشخصي من مبلغ خمسة ألاف جنية، وقد يصل المبلغ إلى ١.٥٠٠.٠٠٠ جنيه مصري، كما يوفر بنك CIB إمكانية السداد بفترة تبدأ من ١٢ شهر، وقد تصل إلى ١٢٠ شهر، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم الاقتراض بضمان الودائع والشهادات التي توجد في البنك.
التقديم على قرض بنك CIB إلكترونيًا
• في حالة عدم التحويل للمرتب يجب أن يتوافر خطاب من جهة العمل الخاصة بالمقترض يوضح مفردات المرتب، أو توافر ثلاثة إشعارات خاصة بمفردات المرتب، أو من الممكن أن يتم توافر كشف حساب بنكي خاص بالعميل.
• في حالة أصحاب المهن الحرة، لابد أن يتوافر كشف حساب بنكي خاص بالعميل، أو كشف حساب يكون خاص بالشركة، ولابد من توافر صورة من السجل التجاري ويجب أن يكون ساري.
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