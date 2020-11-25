البابا تواضروس ينعى القمص صليب كبيش كاهن كنيسة الملاك بطنطا

جدة - نرمين السيد - توفى الأب القمص صليب توفيق كبيش، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطنطا، أستاذ اللاهوت الرعوى بالكلية الإكليريكية، أمس الثلاثاء، عن عمر قارب الـ 83 سنة قضى منها أكثر من 52 سنة فى خدمة الكنيسة.





وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا، ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الشيخ الفاضل الأب القمص صليب كبيش، ملتمسًا عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين. وولد الأب صليب فى ١٤ فبراير عام ١٩٣٩، وسيم كاهنًا يوم ١٨ يوليو ١٩٦٨ بيد الأنبا ديسقوروس أسقف المنوفية السابق، كما نال رتبة القمصية يوم ١٥ مايو ١٩٧٥ بيد الأنبا يوأنس أسقف الغربية السابق. والأب صليب هو والد القس مرقوريوس كاهن كنيسة الشهيدين أبى سيفين والأمير تادرس بطنطا ووالد زوجة القس شنودة فتح الله كاهن كنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا بيشوى بطنطا. وستصلى صلوات تجنيزه فى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، بكاتدرائية الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار، وأعلنت مطرانية طنطا أن حضور صلوات التجنيز ستقتصر على أسرة الأب المتنيح والآباء الكهنة فقط، لتجنب التجمعات وقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، التزامًا بقرارات الكنيسة فى هذا الشأن.

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