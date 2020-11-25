انت الان تتابع تفاصيل خبر “أهم أخبار اليوم” تقلبات في الأحوال الجوية وتعطيل الدراسة وإجازة للموظفين وارتفاع أعداد مصابي كورونا واجتماع الرئيس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نذكر لمتابعينا أهم أخبار اليوم على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، والتي شهدت العديد من التطورات وخاصة في الأحوال الجوية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس سيئ على مدار 72 ساعة قادمة، والتي ستشهد تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على أغلب المحافظات، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي، وللمزيد من خلال هذا الرابط.

“أهم أخبار اليوم” تقلبات في الأحوال الجوية وتعطيل الدراسة بـ6 محافظات وإجازة للموظفين

ونتيجة التقلبات في حالة الطقس قررت 6 محافظات تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بسبب حالة عدم الإستقرار في أحوال الطقس، مع إعطا الطلاب والمعلمين إجازة رسمية في هذا اليوم حرصاً على سلامتهم، وهي المحافظات هي الإسكندرية والتي شهدت أمطار غزيرة على مدار الأيام الماضية وتراكمت المياه في شوارعها بكميات كبيرة نتيجة الأمطار، وكذلك قامت محافظات كفر الشيخ ودمياط والبحيرة ومطروح والدقهلية بتعليق الدراسة اليوم، وللمزيد من التفاصيل من هنا.

كما اشتملت أهم أخبار اليوم على تحذير الرئيس السيسي من التهاون بتطبيق الإجراءات الإحترازية في ظل ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، مؤكداً أن وع المواطنين هو الضمانة الوحيدة لعدم تزايد الأعداد، وللمزيد عن اجتماع الرئيس وبيان رئاسة الجمهورية من هنا.

وفي سياق متصل أصدر محافظ الإسكندرية بمنح الموظفين العاملين بالجهات الحكومية إجازة رسمية اليوم نظراً لسوء الأحوال الجوية، ولتفاصيل أكثر من خلال هذا الرابط.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في آخر تقرير لوزارة الصحة المصرية عن تطورات الفيروس على مدار اللأ24 ساعة الأخيرة وعن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري، وللمزيد من هنا.