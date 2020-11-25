تحيا مصر ينشر نتيجة إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة

حصل تحيا مصر، على مؤشرات الحصر العددى للجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدوائر محافظة البحيرة .

الدائرة الأولي بندر ومركز دمنهور ، حيث حصد مرشحي حزب مستقبل وطن الثلاثة للمقاعد الثلاثة في الدائرة وفوز النائبة والمرشحة سناء برغش بأحد المقاعد، والمرشح عادل حماد، والمرشح عبد الرؤوف الطنيخي بالمقعدين الآخرين.

الدائرة الثانية بندر ومركز الدوار، حيث تفوق 3 مرشحين وحصدهم 3 مقاعد في الدائرة وهم أحمد حمدي شرشوح ٧٦١٧٤ – النور محمود عادل شعلان ٦٢٢٩٧ ، مستقبل وطن وسحر بشير معتوق ٦١٩٠٠ مستقل.الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة ابو حمص والتي تضم مركزي ابو حمص وادكو ، حيث فوز كل من أسامة المصري : 49470، مستقل، وأحمد العرجاوي : 61419 من حزب النور.الدائرة الرابعة، المحمودية – الرحمانية – رشيد حيث فوز هشام الجاهل ٦١٤١٩، مستقبل وطن، وبلال النحال ٥٦٢٠١، مستقل. الدائرة الخامسة حوش عيسي، فاز بها المرشح المستقل علاء حمدي قريطم، والدائرة السادسة الدلنجات، حيث فوز المرشح المستقل أشرف المقرحي، و الدائرة السابعة ابو المطامير، والتي تضم مراكز ابو المطامير ووادي النطرون والنوبارية، حيث فوز خالد أبو خطيب 59256، عن حزب النورـ حمدى أبو خشيم 57592، حزب مستقبل وطن

الدائرة الثامنة شبراخيت - ايتاي البارود، حيث فوز محمد عبدالسلام حجازي 88,317 صوت، عن حزب مستقبل وطن،، ومحمد عزت عرفات 54662 صوت، مستقل، والدائرة التاسعة حيث كوم حمادة وبدر، فاز أحمد حلمي الشيشيني، مستقل وطلبة النحال، مستقل.

وكانت جولة الإعادة تجري بعد حسم أول 32 مقعد بالجولة الأولي من أصل 143 مقعد بعد تأجيل الانتخابات بدائرة ديرمواس بمحافظة المنيا بعد تصعيد المرشح علاء حسانين، حيث أجريت المنافسة علي 110 مقعد من خلال 220 مرشح من مختلف الأحزاب والقوي السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية.

مستقبل وطن يخوض جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولي بواقع 85 مرشحًا فيما يخوض المستقلون الجولة بـ86 مرشحًا، وحزب حماة الوطن بـ10 مرشحين، وحزب الشعب الجمهوري، بـ19 مرشحًا، وحزب المؤتمر بـ4مرشحين، وحزب النور بـ6مرشحين، وحزب الإصلاح والتنمية بـ3مرشحين، وحزب المصري الديمقراطي، بـ2 مرشح، وحزب الحرية بـ2مرشح، وحزب الوفد بـ 1 مرشح، وحزب التجمع بـ1مرشح وحزب مصر الحديثة بـ1مرشح، ليكون الإجمالي 220 مرشحًا بجولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، المقرر لها يومي الأثنين والثلاثاء فى الداخل المصري.

وتجري العملية الانتخابية فى 14 محافظة من الأساس، فيما يتم استبعاد محافظة البحر الأحمر بعد أن تم حسم مقاعدها من المرحلة الأولي، ومن ثم تجري جولة الإعادة فى 13 محافظة منهم محافظة الجيزة تجري فى دائرة واحدة فقط وهي البدرشين بعد أن حسمت معظم مقاعدها أيضا من الجولة الأولي.

الجولة الأولي علي مستوي الـ14 محافظة شهدت حسم 32 مقعدًا، منهم 25 مقعدًا لحزب مستقبل وطن، و3 مقاعد مستقلة، و4 مقاعد لحزب الشعب الجمهوري، ليكون الإجمالي 32 من أصل 142 فيما تجري الإعادة علي 110 مع وجود مقعد مؤجل في محافظة المنيا ومن ثم يكون إجمالي مقاعد الفردي فى المرحلة الأولي 143 من أصل 284 مقعد فردي بمجلس النواب، فيما المرحلة الثانية بها 141 مقعد فردي، وتم حسم منهم 41 مقعد وتتبقي جولة الإعادة علي 100 مقعد، بعد أن تم حسم 284 مقعد للقائمة الوطنية من أجل مصر علي مستوي مقاعد القائمة.

