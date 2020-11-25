محمد نشأت العمدة بعد فوزه في سمالوط: أسعى لخدمة دائرتي وحل مشكلاتها المؤرقة

وجه المرشح محمد نشأت العمدة، والذي أعلن نجاحه، حسب محاضر الفرز العددي باللجان الفرعية لدائرة سمالوط - مطاي محافظة المنيا عن حزب مستقبل وطن، لأهل الدائرة، وكل ناخب وناخبة أدلى بصوته في صندوق الاقتراع ودعمه وسانده.
كما توجه بالشكر لحملته الانتخابية والذين وقفوا معه وقفة الصادقين والمخلصين وتحملوا التعب والسهر وواصلوا الليل بالنهار إلى أن تكللت جهودهم فى تحقيق ما حلموا به، مضيفًا: "وبإذن الله سنكمل ما بدأناه لأكون صوتكم جميعا فى مجلس النواب".
وتابع: "أسأل الله تعالى أن يوفقني فيما هو قادم ، وأن أكون عند حُسن ظنكم جميعاً وأعاهدكم أن أكون على قدر المسؤولية، كما أعدكم بأننى سأبذل قصارى جهدى لخدمة أبناء دائرتى وساسعى جاهدا للمساعدة فى حل المشكلات التى نؤرق ابناء الدائرة جميعا".
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وتضمنت المؤشرات الأولية للحصر العددي لنتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب سقوط 21 نائب حالي علي مستوي الـ13 محافظة التى أجريت فيها العملية الانتخابية، في الوقت الذي نجح نحو 19 نائب في الحفاظ علي مقاعدهم للفصل التشريعي المقبل المقرر انطلاق أعماله في يناير 2021.
وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فى تلقى نتائج الحصر العددى للجان العامة فى 13 محافظة تجرى فيها جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأربعاء كما تتلقى الهيئة نتائج الحصر العددى لأصوات المصريين بالخارج لإضافتها لنتائج الداخل وإعلان النتيجة بشكل رسمي يوم الأثنين المقبل.
وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى
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