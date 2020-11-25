محمد نشأت العمدة بعد فوزه في سمالوط: أسعى لخدمة دائرتي وحل مشكلاتها المؤرقة

وجه المرشح محمد نشأت العمدة، والذي أعلن نجاحه، حسب محاضر الفرز العددي باللجان الفرعية لدائرة سمالوط - مطاي محافظة المنيا عن حزب مستقبل وطن، لأهل الدائرة، وكل ناخب وناخبة أدلى بصوته في صندوق الاقتراع ودعمه وسانده.

كما توجه بالشكر لحملته الانتخابية والذين وقفوا معه وقفة الصادقين والمخلصين وتحملوا التعب والسهر وواصلوا الليل بالنهار إلى أن تكللت جهودهم فى تحقيق ما حلموا به، مضيفًا: "وبإذن الله سنكمل ما بدأناه لأكون صوتكم جميعا فى مجلس النواب".

وتابع: "أسأل الله تعالى أن يوفقني فيما هو قادم ، وأن أكون عند حُسن ظنكم جميعاً وأعاهدكم أن أكون على قدر المسؤولية، كما أعدكم بأننى سأبذل قصارى جهدى لخدمة أبناء دائرتى وساسعى جاهدا للمساعدة فى حل المشكلات التى نؤرق ابناء الدائرة جميعا".

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