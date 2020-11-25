وزير التموين يوجه بزيادة الكمامات المتعاقد عليها مع مصانع الإنتاج الحربي

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بزيادة الكميات المتعاقد عليها من الكمامات من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، حيث تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بإتاحة حصص أكبر منها، وفي إطارالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد.

وأكد المصيلحي فى بيان له، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين ، مشيرا إلى أنه يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

وناشد المصيلحي كافة المشتركين في توزيع الكمامات الإلتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولاً بأول، و التأكد من أن الأصناف المسلمة للمخازن والمنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.