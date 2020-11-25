الري: نطمئن المواطنين تم اتخاذ الإجراءات المكثفة وتقليل مناسيب المياه فى الترع والمصارف

قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والري إن الوزارة لديها تنبؤات بخريطة هطول الأمطار منذ ثلاثة أيام، مضيفا في تصريحات له اليوم: توقعنا هطول الأمطار على القاهرة فى الساعة الثانية مساء وهذا حدث بالفعل، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات المكثفة.

وأضاف غانم: تم تقليل مناسيب المياه فى الترع والمصارف فى المحافظات التى تتساقط عليها مياه غزيرة حتى يتم استيعاب أى كمية من الأمطار فى المجارى المائية، مشيرا إلى أنه تم عمل صيانة لكل المحطات المقامة على المصارف خلال الشهور الماضية وتعمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لترفع المياه الموجوده فى المصارف وهى هامة لمنع الالتحامات والغرق فى المصارف، وتم التأكد من سلامة جسور جميع الترع المصارف حتى لا يحدث انهيارات لهذه الجسور.

ونوه أنه فى منطقة غرب الدلتا ومحافظة البحيرة تحديدا تم انفاق مليار ونصف فى السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الرى وشبكة الترع والمصارف، وانشاء محطات جديدة وسحارات جديدة ليتم استيعاب أى كمية من الأمطار.

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ووضح أن خريطة الأمطار التى تنبأت بها غرفة عمليات السيول تتوقع اليوم أمطارا غزيرة على السواحل الشمالية وأمطارا على القاهرة، وتتوقع اليومين القادمين أمطارا متوسطة على السواحل الشمالية، وقد تصل للقاهرة بشكل بسيط.