تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية غدا

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة. وعلل محافظ البحيرة تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالي نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة الطقس السيئ وتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب. وقرر المحافظ استثناء القيادات وأطقم العمل من هذا القرار، وفقا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وكانت مراكز ومدن محافظة البحيرة، تعرضت اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار غزيرة وخاصة على المدن الساحلية، مما تسببت في غرق الشوارع بمياه الإمطار، الأمر الذي تسبب في إحداث شلل مروري وتعطل حركة السير، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبوغاز رشيد بسبب سوء الأحوال الجوية.

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