أسامة هيكل يؤكد أهمية تطوير العلاقات الإعلامية والثقافية بين مصر واليابان

بحث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مع نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، اليوم الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الإعلامية والثقافية بين البلدين.

وأعرب هيكل عن رغبته في استمرار وتطوير التعاون الإعلامي بين البلدين، والتعرف على الخبرة اليابانية في مجال التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة، ورؤية اليابان لتطور وسائل الإعلام خلال السنوات القادمة خاصة أنها دولة مُنتجة للتكنولوجيا.

وأشار إلى أن التعاون الثقافي والإعلامي يعد أكثر المجالات قوة وتأثيرًا على تطوير العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن الثقافة والإعلام يُعززان العلاقات بين الشعوب وليس فقط على المستوى الرسمي بين الدول.

من جانبه، أشاد السفير الياباني بالعلاقات المصرية اليابانية التي تمتد لعقود طويلة، وأعرب عن رغبته في استمرار التعاون بين البلدين في شتى المجالات. واستعرض السفير الياباني أوجه التعاون الاقتصادي والثقافي بين مصر واليابان، وأشار إلى تعاون اليابان مع مصر في المتحف الكبير بقرض قيمته ٨٠٠ مليون دولار، كما أشار للتعاون في مجال مُكافحة فيروس كوفيد ١٩ بأجهزة ومُعدات لجامعة عين شمس، علاوة على التعاون في الجامعة اليابانية بالقاهرة ونحو ٥٣ مدرسة يابانية، والخط الرابع لمترو الأنفاق ومطار برج العرب.

كان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أكد على ضرورة بث الأمل في نفوس المواطنين، مع التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات كحل وحيد متاح لحين التوصل إلى لقاح آمن للبشرية من فيروس كورونا المستجد. وقال "هيكل" إن الشيء الجيد الآن هو تسابق شركات الدواء العالمية والمحلية لإنتاج لقاح لهذا المرض. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الدولة للإعلام بالدورة الرابعة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام والتي عقدت تحت عنوان مسؤولية الإعلام في تعزيز التنمية العربية الصينية في ظل جائحة كورونا أمس الثلاثاء. وأضاف "هيكل" أن الدور التوعوي المهم لوسائل الإعلام لا يعني بث روح الإحباط واليأس بين المواطنين، ودعا إلى عدم التسرع في اعتماد لقاح بعينه خاصة إذا كان حاصلًا على ما يسمى بموافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، حيث إن هذه الموافقة تعني عدم وقوع مسئولية على الشركة المنتجة أو منظمة الصحة العالمية. وقال "هيكل" إن فيروس كورونا هو أزمة لها تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، ولكنها ذات طابع علمي، وان تغطيتها إعلاميًا يحتاج العمل بمنهج علمي في تناولها بعيدًا عن الإثارة، واتهام دول بعينها بالتسبب في وجود الفيروس، لإعلان يعمل لمصلحة المجتمع كله وليس لمصلحة سياسية أو شخصية. وعقدت الجلسة برئاسة "ماجد القصبي" وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية ورئيس الجانب العربي في المنتدى، وحضر الجلسة الافتتاحية عبر التواصل الإلكتروني "شيو لين" رئيس مكتب الإعلام بجمهورية الصين الشعبية كرئيس للجانب الصيني. كما حضرها "علي العايد" وزير الدولة للإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعلي الرميحي وزير الإعلام بمملكة البحرين، ومنال عبد الصمد وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.

ولفت، في هذا السياق، إلى الأثر الذي تركه المركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية" في نفوس المصريين، والذي جاء بمنحة يابانية في ثمانينات القرن الماضي.