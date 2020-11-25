الأرجنتين تعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة مارادونا

أعلن ألبرتو فيرنانديز، رئيس دولة الأرجنتين، الحداد في بلاده لثلاثة أيام بعد وفاة أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا مساء اليوم الأربعاء.
وتوفي مارادونا بعد أن تدهورت حالته الصحية بسبب سكتة قلبية، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية.
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وأصدر فيرنانديز مرسوم رسمي في البلاد بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية.
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