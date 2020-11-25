انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. الطقس السيئ يتسبب في تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات في عدد المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أغلب محافظات الجمهورية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تساقطت الأمطار بغزارة على عدة محافظات أهمها المحافظات الساحلية، مثل محافظة الإسكندرية والتي ما زالت تشهد ولليوم الثاني أمطار بكميات كبيرة لم تشهدها من قبل، كما سقطت الأمطار بغزارة أيضاً على محافظات الجيزة والقاهرة، بالإضافة إلى محافظات البحيرة ودمياط ومطروح، وبسبب تلك الموجة من الطقس السيئ وخوفاً على حياة الطلاب والمعلمين وأيضاً العاملين بالجامعات، فقد تقرر وقف الدراسة يوم غداً الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 في عدد من المحافظات.

تعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 بعدد من محافظات الجمهورية:-

منذ ما يقرب من أسبوعين منح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تفويضاً للسادة المحافظين سلطة تعليق الدراسة داخل محافظاتهم في حالة وجود موجة شديد من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وبناءً على تقارير وتوصيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناءً على ذلك فقد أتخذ عدد من المحافظين قراراً بتعطيل الدراسة يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ وهذه المحافظات هي:-

محافظة الإسكندرية.

محافظة البحيرة.

محافظة دمياط.

محافظة مطروح.

محافظة الجيزة

جامعة الاسكندرية.

جامعة مطروح.

جامعة القاهرة.

من الجدير أن محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح تشهد ولليوم الثاني تعطيل الدراسة بها بسبب غزارة الأمطار بتلك المحافظات عن غيرها من المحافظات الأخرى، وذلك خوفاً على حياة الطلاب والمعلمين والعاملين بتلك المحافظات، وكذلك لاعطاء الفرصة للأجهزة المعنية بتلك المحافظات في اتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن سقوط الأمطار.