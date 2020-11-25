عاجل.. المحافظة تتراجع.. تعطيل الدراسة غدا بمدارس القاهرة

جدة - نرمين السيد - أصدر خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، قرارا جديدا بإيقاف الدراسة غدا الخميس بسبب الأمطار التى تتعرض لها المحافظة، ليعلن تراجعه عن قراره السابق الذى نشر على الصفحة الرسمية للمحافظة بعدم تعطيل الدراسة.





كما قامت الصفحة الرسمية بحذف المنشور السابق المتعلق بعدم تعطيل الدراسة. فى سياق متصل، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اعتبار غدًا الخميس 26 نوفمبر، إجازة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، حرصًا على سلامة منسوبى الجامعة، فى ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع التأكيد على استمرار الدراسة عن بُعد من خلال المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU وفقًا للجداول المعلنة بالكليات.

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