عاجل.. فيديو.. لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسى غدا على dmc

جدة - نرمين السيد - تعرض قناة "dmc" فى تمام الساعة 9 مساء غدا الخميس، لقاء خاصا مع السيدة الأولى انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية.



جدة - نرمين السيد - تعرض قناة "dmc" فى تمام الساعة 9 مساء غدا الخميس، لقاء خاصا مع السيدة الأولى انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية.

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