صور.. الأنبا بولا يرأس صلاة الجنازة على القمص صليب كبيش

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها صلاة الجنازة للقمص صليب توفيق كبيش راعى وكاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطنطا، اليوم الأربعاء، بكنيسة مارجرجس والشهداء الأبرار بأبى النجا، بحضور الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، ولفيف من كهنة الإيبارشية وشمامسة كنيسة الملاك وأسرة المتنيح.





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