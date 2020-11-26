لا تستهن بمشاعر الآخرين.. نص عظة الأربعاء للبابا تواضروس الثانى

جدة - نرمين السيد - وإلى نص العظة:

"أُعيد على مسامعكم أنجيل العشية متى 5، 1.لَمَّا رَأَى الْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ، فَلَمَّا جَلَسَ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلاَمِيذُهُ. 2 فَفتحَ فاهُ وعَلَّمَهُمْ قَائِلاً: 3 «طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ، لأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. 4 طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ، لأَنَّهُمْ يَرِثُونَ الأَرْضَ. 8 طُوبَى لِلْحَزَانَى، لأَنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ. 6 طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ. 7 طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ، لأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ. 8 طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ. 9 طُوبَى لِصَانِعِى السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ. 10 طُوبَى لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ الْبِرِّ، لأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ.

11 طُوبَى لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ كَلِمَةٍ شِرِّيرَةٍ، مِنْ أَجْلِي، كَاذِبِينَ. 12 اِفْرَحُوا وَتَهَلَّلُوا، لأَنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِى السَّمَاوَاتِ، فَإِنَّهُمْ هكَذَا طَرَدُوا الأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ.

أحب أن أهنئكم ببداية صوم الميلاد وهو الصوم الذى نختم به السنة الميلادية نختمها بالصوم، نبدأها به أيضا اليوم 16 هاتور وغدا 17 الصوم دائما يبدأ فى النصف الثانى من شهر هاتور وفى هذا الشهر تكون الأرض مستعدة للزرع.

أريد أن أبدء معكم سلسلة من العهد القديم من الأسفار القانونية الثانية من سفر يشوع بن سيراخ، واخترت أن أتأمل معكم فى بعض موضوعات من يشوع بن سيراخ هو عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد كتب السفر باللغة العبرية وكان يعتبر من وجهاء أورشليم السفر، مكون من 51 إصحاح كان متزوج امرأة أحسن اختيارها وكان لديه أولاد وعاش حياة جيدة كتب السفر بنفس صياغة سفر الأمثال وبه مجموعة من الحكم كتب عن المال والأخلاق والتأديب والتربية موضوعات كثيرة بطريقة منظمة.

هدف السفر أن يحفظ لشعبه قيم الحياة والنجاح ولما كتب كل هذا السفر مطبوع مع الأسفار القانونية الثانية، هو اهتم بالحكمة ومخافة الله واهتم بحفظ الوصية أن الإنسان يعيش بها، وفى إصحاح 42 كتب تسبحة يسبح الله فى أعماله بهذه الصورة السفر مملوءة من الحكمة وعندما نرى السفر نجد أن به 150 آية تبدأ بـ"لا تكن" لا الناهية يذكرنا بالعهد القديم بالوصايا وهذه العبارة تخدم موضوعات كثيرة اليوم نتحدث عن عنوان "لا تكن قاسيًا".

يقول فى الإصحاح السابع لا تستهزئ بأحد فى مرارة نفسه فإنه يوجد من يخفض ويرفع مثلما قالت العذراء مريم انزل الأعزاء عن الكراسى ورفع المتضعين، لا تكن قاسٍ، القسوة عكسها الحنو لا تكن قاسٍ، لأن القسوة شكل من أشكال قساوة القلب، العالم مع انتشار الخطية تزداد القساوة فى قلبه انتبه إن هذه الموضوعات التى نتحدث عنها لكى نبدأ العام الجديد بصورة جيدة عندما ننظر لموقف القانا وفننة وحنة زوجته عندما ذبح قدم لحنة نصيب اثنان وطيب خاطرها، لأنها ليس لديها أبناء، ضعوا فى ذهنكم إنسانة قلبها قاسى رغم أن لديها أولاد والأخرى مرة النفس ولكن كان زوجها محبًا أعطاها نصيبين من الذبائح وأعلن حبه واهتم بمشاعرها الحزينة، أريدك أن تختار عباراتك التى تطيب بها خاطر الآخر لكن القانا وفننه يعطونا مثاليين للقسوة والحنية تعالى نأخذ ثلاث دروس من يشوع بن سيراخ وحكمته

1.لا تستهن بمشاعر الآخرين

مثل استهزاء الآباء بأولادهم أمام الآخرين، لا تستهين بمشاعر الآخرين مهما كانت بسيطة أوقات الإنسان ينسى يد الله التى تعمل آية أخرى من آيات سفر يشوع، لا تحزن النفس الجائعة ولا تخدع الرجل فى فقره وعندما تجد شخص أخطأ لا تنشر خطئه أمام الكل فلا تعير المرتد عن الخطية فى مثل الابن الضال الابن الأكبر عندما عاد أخيه كان يتحدث عن أخطائه ولكن كان حنو الأب وقسوة الأخ من يثير النكد فهو شكل من أشكال القسوة ولا تستهين بمشاعر الآخرين.

2.عندما تقابل المحتاج أعطيه صدقه

يقول فى يشوع بن سيراخ لا تهمل الصدقة لا تتجاهل هذه المعرفة، الإنسان صاحب الاحتياج يظهر فى تصرفاته وكلامه فإذا عرفت أنه يوجد شخص محتاج لا تهمل هذا ولا ترفض أن تعطى الإنسان ما يحتاجه لهذا لدينا لجان البر لتخدم المحتاجين ولدينا الرعاية التعليمية والصحية وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية كل هذا بعمل منظم لكى يجد صاحب الاحتياج احتياجه وأحد الأعمال الرئيسية فى الكنيسة خدمة الاحتياج اهتم باحتياج المساكين ضع أمامك لا تكن يدك مبسوطة للأخذ مقبوضة عن العطاء كن كريم وسخى.

3. لا تنسى الناحية النفسية

الاحتياج النفسى يفوق أعطيه المشاعر التى تساعده، لا تزد القلب الغليظ تعبًا لا تتعب قلب أحد، أوقات تجد إنك عندما تسمع الآخر هذا شئ مهم وأبحث فى حياتك عن شخص يحتاج للحنو وجبر الخاطر كن مثل القانا.

يقول يشوع لا تتوارى عن الباكيين ونح مع النائحين تأثر بهم، وبما إننا داخلين على فصل الشتاء اهتم بالإجراءات والكمامة والتباعد حتى يسمح الله ويعبر هذا الوباء عن العالم كله انتبه كثيرا واهتم جدا اسأل عن المرضى حتى وإن كان بالتليفون، وكن حنون عن الآخرين خلاصة الأمر، وأنت فى هذا الصوم لا تكن قاسيا والمثل الابن الضال حنو الأب وقسوة الأخ وراجع نفسك ربما تكون قاسى على احد، يعطينا مسيحنا أن تكون قلوبنا مملوءة بهذا الحنان، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.