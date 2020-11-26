عظة البابا تواضروس الثانى فى قداس رسامة 44 قمصا

جدة - نرمين السيد - كما ألقى البابا العظة فى القداس، وجاء فيها:

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين ..

أهنئكم أيها الأحباء ببدء صوم الميلاد الذى يبدأ فى هذا اليوم استعدادًا لميلاد ربنا يسوع المسيح.. الصوم يبدأ فى 16هاتور النصف الأول من هاتور تعلمنا الكنيسة مثل الزارع والهدف أن الكنيسة تعلمنا فكرة الزرع أما إنجيل هذا الصباح هو مقطع من إنجيل معلمنا لوقا البشير يُصلى فى الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل ويقولون إن هذه الساعة تكون أشد ساعات الليل ظلامًا.

أحب أن اقف عند ثلاث نقاط مهمة لحياتنا:

- وعد الطمأنينة.. "لا تخف أيها القطيع الصغير"

إن كنت تشعر أنك قليل لأن هذا الوعد قيمته أنه يبدأ على الأرض ويكتمل فى السماء.. هو وعد طمأنينة.. العالم به مخاوف كثيرة لكن يأتى هذا الوعد ليطمئن الإنسان وقيمة الوعد أنه من فم يسوع المسيح.

- يقدم لنا أسلوب عمل "لتكن أحقاؤكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة".. أى يقصد الجسد المنضبط وهذا يصلح لفترات الأصوام وهذا الانضباط ينجح بممارسات النظام الروحى. عندما ينضبط الإنسان يثبت فى الحياة الروحية. والمصباح للإنسان هو عقله عندما يقول "لتكن مصابيحكم موقدة" أى العقل المستنير.. توجد عقول بعيدة عن المسيح ولا تفكر جيدًا فى حياتنا اليومية. ونحن نبدأ هذا الصوم ليكن جسدكم منضبطًا وعقلكم يقظًا.. العذارى الحكيمات كانت معهن مصابيح موقدة والجاهلات مصابيحهن منطفئة.. الجهل يأتى من العقل الخالى من نعمة الروح القدس. يوجد شخص عقله لا يفكر جيدًا وبه جوانب مظلمة، وآخر عقله ممتلئ بالخدمة.. شخص عقله مستنير لأن ذاته ليست أمامه "لتكن أحقاؤكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة" هاتان النقطتان نتحرك بهما فى حياتنا وخدمتنا.

- الأمر الثالث عندما سمع بطرس قال: "الكلام هذا لنا أم للكل ؟ " فكانت الاجابة "الوكيل الأمين الحكيم" ... هذه الإجابة تنطبق على أى إنسان لديه خدمة.. والوكالة عن الأسرة مسئولية وفى نهاية العمر وعند الدينونة يأتى الله ليقول أعطنى حساب وكالتك أيا ما كانت مسئوليتك.. كل منا وكيل لديه مسئولية لكن من هو الوكيل الأمين ؟؟؟ الأمانة فى الأمور الظاهرة وفى الخفية أيضًا، وهى القانون الذى يحاكم به كل إنسان على وجه الأرض.. كن أمينًا كل أيام حياتك ليكن لك نصيب فى السماء.

من هو الوكيل الأمين الحكيم ؟ الحكمة هى كيف يتدبر الإنسان أسلوب حياته على الأرض وهذه الحكمة صارت عزيزة على حياة الإنسان. واعلم أن كل كلمة إن لم تكن ممسوحة بروح الحكمة يمكن أن تؤدى إلى أضرار للإنسان.. وكيل أمين حكيم.

عندما نصلى نقول: أعطنا حكمة، وهذه الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض مثل الخيط المثلوث لا ينقطع.. من يعيش معهم يُفرِّح قلب الله.

اليوم نفرح بترقية عدد من الآباء الكهنة للقمصية من كنائس القاهرة بحضور الجميع أساقفة وكهنة وشمامسة ولا توجد ترقية فى الكنيسة لأعلى بل يرقى ليصل للدرجة التى صنعها المسيح وغسل أقدام التلاميذ يرقى حتى تصير لديه الإمكانية ليخدم الكل. والترقية بها شكل من أشكال التكريم بحضور كل الآباء، وهى دعوة لتجديد الخدمة ونحن اليوم فى بدء الصوم نفرح بخدمة الآباء. وطبعًا بسبب ظروف كورونا العدد محدود ولكن الكنيسة تنظر نحو الآباء وتقدم القمصية أى التدبير. والمدبر أى وكيل أمين حكيم.. هو يوم لتجديد الخدمة ونظرة الإنسان لخدمته. والخادم يزرع فى حياته وحياة الآخرين.

ليعطنا الله أن نمجد اسمه وتكون حياتنا مقبولة أمامه على الدوام، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.