“خرج برغبته” مصادر تنفي اختطاف ميدو جابر وهاشتاج اللاعب ميدو جابر فين يتصدر تويتر بأكثر من 25 ألف تغريدة

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت مصادر أمنية بنفي اختطاف ميدو جابر نجم المقاصة والأهلي السابق، والذي انضم حديثاً إلى معسكر أحد فرق الممتاز، وقيل أن حادث الإختطاف كان من أمام الفندق، فيما نفت المصادر هذه الرواية، مؤكدةً أنه خرج برغبته مع شخصين من أمام الفندق.

مصادر تنفي اختطاف ميدو جابر وشقيقه اختفى فجأة

وأشارت المصادر نفسها إلى أن ميدو جابر غادر الفندق برغبته بصحبة شخصين كانا قد ترددا عليه، وأن ما تم تداوله عار تماماً من الصحة، وكان شقيق جابر قد أعلن خبر اختفاءه فجأة وانقطاع الإتصال به، مؤكداً أن إدارة النادي الذي انضم إليه أعلمته بأن شخصان طلبا التصوير معه بفندق المعسكر، وبعدها اختفى ميدو بشكل مفاجئ.

ووفق اليوم السابع وتعليقاً على نبأ اختطاف ميدو جابر، أشارت مصادر داخل الفريق أن ميدو اختفى من معسكر الفريق، وأنه ليس متواجد بفندق المباراه وأن الفريق تفاجأ باختفاءه بعد دخولهم غرفة الملابس، وأضاف أن ميدو ذهب ليقوم بتفعيل الكارت الخاص بغرفته، وهناك كان شخصين في انتظاره طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعدها وكان ذلك في الساعة الثامنة، وأضاف أنه تم تقيم طلب بتفريغ الكاميرات وتحرير محضر بالواقعة.

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كما دشن نشطاء هاشتاج بعنوان #اللاعب_ميدو_جابر_فين على تويتر، ولاقى الهاشتاج تفاعلاً كبيراً بأكثر من 25 ألف تغريدة حتى لحظة كتابة الخبر.