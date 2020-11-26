استشاري جهاز هضمي بالقصر العيني: أعراض كورونا تشكل 100% ارتفاع حرارة ولا علاقة للقيء والإسهال

قال الدكتور محمد منيسي استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي بطب القصر العيني، إن الأشخاص المصابين بالقيء والإسهال أو الزكام، لا يدل على كونهم مصابين بفيروس كورونا، إذ أن تلك الأعراض تشكل 10% فقط من المصابين بالفيروس القاتل.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي، أن ارتفاع درجة الحرارة هي المؤشر الخطير، الذي يمثل 100% كعرض أساسي لجميع المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة والسكان، 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

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وقالت الوزارة في بيانها اليومي أمس، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافى المريض من فيروس كورونا، لافتة إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و 6585 حالة وفاة.