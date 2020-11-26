طارق الخولي لـ تحيا مصر: دعوتنا للقاء عقيلة صالح بهدف دعم الحوار السياسي "الليبي - الليبي"

قال أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولي إن توجيه الدعوة إلى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح للقاء رئيس النواب المصري على عبدالعال، يأتي بهدف رعاية الحوار الليبي وإنجاح مبادرات السياسة للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وتابع الخولي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الأمور في ليبيا يجب أن تظل تطوراتها في يد الليبيين أنفسهم، دون أي تدخل لأطراف إقليمية أو قوى خارجية، وهو مايريد نواب مصر دعمه والحفاظ عليه.

واستطرد الخولي، مصر تحرص دائماً وأبداً على مصالح الشعب الليبي الشقيق بتجرد تام، نحرص على لقاء أعضاء البرلمان الليبي باعتباره المؤسسة المنتخبة الوحيدة في ليبيا بهدف تعزيز الحلول السياسية ونبذ الخلافات والفرقة، وأنه جاري تحديد موعد نهائي للقاء المرتقب بين قيادات البرلمانين المصري والليبي.

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