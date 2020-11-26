طارق الخولي لـ تحيا مصر: دعوتنا للقاء عقيلة صالح بهدف دعم الحوار السياسي "الليبي - الليبي"

قال أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولي إن توجيه الدعوة إلى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح للقاء رئيس النواب المصري على عبدالعال، يأتي بهدف رعاية الحوار الليبي وإنجاح مبادرات السياسة للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وتابع الخولي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الأمور في ليبيا يجب أن تظل تطوراتها في يد الليبيين أنفسهم، دون أي تدخل لأطراف إقليمية أو قوى خارجية، وهو مايريد نواب مصر دعمه والحفاظ عليه.
واستطرد الخولي، مصر تحرص دائماً وأبداً على مصالح الشعب الليبي الشقيق بتجرد تام، نحرص على لقاء أعضاء البرلمان الليبي باعتباره المؤسسة المنتخبة الوحيدة في ليبيا بهدف تعزيز الحلول السياسية ونبذ الخلافات والفرقة، وأنه جاري تحديد موعد نهائي للقاء المرتقب بين قيادات البرلمانين المصري والليبي.
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وكان قد علم موقع تحيا مصر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجه دعوة رسمية لنظيره المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ومن يرغب من أعضاء المجلس لاجتماع تشاوري فى بيتهم الثاني مجلس النواب المصري، فى إطار دعم البرلمان المصري للحوار بين الأشقاء الليبيين فيما بينهم وعبر مؤسساتهم الرسمية لأجل وضع حل للأزمة الليبية دون تدخل أو تأثير واستكمالاً للقاءات القاهرة مع أعضاء البرلمان الليبي.
وتأتي دعوة رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال- التى تم قبولها من الجانب الليبي وسيتم تحديد موعد الاجتماع خلال الأيام المقبلة- فى ظل المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا والعمل علي إعادة الإلتئام بين جميع النواب فى أنحاء ليبيا، والتوافق علي عدد من الثوابت والمعايير التى يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة.
وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال علي وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبًا خلف الأشقاء في ليبيا لتجاوز محنتهم الحالية، ولتحقيق تطلعاتهم لدولة مدنية ديمقراطية حديثه ينعم أهلها بالاستقرار والراخاء والإزدهار.
يشار إلي أن مجلس النواب الحالي كان ولايزال له دور كبير فى دعم القضية الليبية، ودعم موقف القيادة السياسية المصرية تجاه الأزمة الليبية علي كافة مراحلها ومستوياتها حيث دعم كامل للأشقاء في ليبيا ورفض كافة صور التدخل الأجنبي، حيث حضر رئيس مجلس النواب الليبي وخاطب العالم أجمع من أعلي منصة مجلس النواب المصري، وغيرها من العديد من الفعاليات واللقاءات البرلمانية الداعمة للقضية الليبية
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