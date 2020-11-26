مؤسسة بطرس غالي: فوز الوزيرة هالة السعيد بجائزة التميز الحكومي العربي يعكس نجاح برامج التنمية في عهد الرئيس السيسي

أكدت مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" أن حصول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على جائزة أفضل وزيرة عربية يعكس نجاح برامج التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال رئيس المؤسسة ممدوح عباس -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن الوزيرة هالة السعيد رئيسة الهيئة الاستشارية لمؤسسة بطرس غالي، تعد رمزا مشرفا للمرأة المصرية ومثالا يحتذى به في الأداء الحكومي، وإن فوز مصر بهذه الجائزة يؤكد مضي الدولة على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر2030”.
وتقدم عباس باسم أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة الاستشارية للمؤسسة بخالص التهنئة للدكتورة هالة السعيد لفوزها بجائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية،متمنيا لمصر وشعبها مزيد من التقدم و النجاح و الازدهار.
كما أشادت مؤسسة بطرس غالي بالدعم الذي قدمته القيادة السياسية للمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا و اجتماعيا والدفع بها في المناصب القيادية بمختلف المجالات.
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وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد فازت بجائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل وزيرة عربية.
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