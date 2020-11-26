الهجرة: رعاية الرئيس السيسى لمبادرة اتكلم عربى نقلة نوعية للحفاظ على الهوية

جدة - نرمين السيد - حظيت مبادرة "اتكلم عربى"، والتى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.





وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى بيان اليوم الخميس، أن الرئيس السيسى كلف الوزارة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة "سياسية، رياضية، ثقافية وفنية"، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصرى، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن رعايته للمبادرة يحقق نقلة نوعية ويعطيها ثقلا كبيرا، كما أنها تأكيد لدعم الرئيس لجهود الوزارة فى الحفاظ على الهوية العربية والروح المصرية لأبنائنا من المصريين بالخارج.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم تطوير المحتوى وفقا للتكليفات الرئاسية، وبما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة فى شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية وكذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كى نصل إلى مرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المبادرة "وعن طريق أساليب متعددة منها وسائل التواصل الاجتماعى" ستتيح الفرصة للشباب والأطفال بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها، لأن أبناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراؤنا فى الخارج ويجب أن يكونوا على دراية كاملة بما يحدث فى وطنهم الأم، بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة فى الإعلام الخارجى.