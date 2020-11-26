صور- صحة الشرقية: إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 12 منشأة غير مرخصة

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمشتول السوق وأولاد صقر وفاقوس والحسينية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن مشتول السوق وأولاد صقر وفاقوس والحسينية.





جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، منهم 7 منشآت بمركز فاقوس، 4 منشآت بمركز أولاد صقر، ومنشأة بمركز مشتول السوق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.



كما تم إعدام طن و161 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 105 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 59 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة مشتول السوق وأولاد صقر وفاقوس والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.