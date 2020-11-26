نبيلة مكرم تشيد بدور الأوقاف فى دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مشاركتها فى الزيارة التى تقيمها وزارة الأوقاف فى إطار المعسكر التثقيفى للأئمة بدمياط يومى الجمعة والسبت المقبلين، ويتناول ضمن فعالياته التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





وفى السياق ذاته، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على تخصيصه موضوع خطبة الجمعة غدا بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، مؤكدة أن تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة يضمن الحفاظ على حياة شبابنا. وكشفت وزيرة الهجرة فى بيان اليوم الخميس أنها ستحضر خطبة الجمعة مع وزير الأوقاف فى أحد مساجد دمياط، مشيدة بسرعة استجابته لدعم جهود الوزارة لمكافحة مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتى تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين.

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