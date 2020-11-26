حافظ أبو سعدة .. الحقوقى الوطنى معارض الإخوان

جدة - نرمين السيد - أبو سعدة ولد عام 1965 بالقاهرة، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1991 وعمل محاميا فى مجال حقوق الإنسان.

حافظ أبو سعدة، هو مستشار قانونى ورئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ عام 2009، وأيضا المدير التنفيذى للشبكة العربية للتنمية الديمقراطية منذ عام 1997، وعضو منظمة الفيدرالية الإنسانية لحقوق الإنسان، وشريك مؤسس فى المركز المصرى لحقوق المرأة.

حصل على الماجستير فى المعاملات الدولية القانونية والتجارية واللوجيستية عام 2009 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وحصل على الدكتوراه فى القانون الدولى من جامعة الإسكندرية عام 2011، وتدرج فى المناصب بالعديد من المنظمات والمبادرات الحقوقية والمدنية، وله مؤلفات منها "حرية الرأى والتعبير الواقع وآفاق المستقبل" و"مصر: نحو قانون جديد للأحزاب السياسية".

وكان حافظ أبو سعدة يحضر جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف بانتظام كممثل للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق فى مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة.

واشتهر بمعارضته بشدة نظام الإخوان المسلمين، وشارك فى مظاهرات 30 يونيو 2013 التى أدت فى نهاية المطاف إلى خلع نظامهم فى 3 يوليو 2013.

تزوج الدكتور حافظ أبو سعدة من المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان واستمر زواجهما حتى وفاته.