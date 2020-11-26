فوائد بنك مصر على القروض الشخصية.. اعرف النسبة

ينشر تحيا مصر فوائد بنك فوائد بنك مصر على القروض الشخصية بالنسب، خاصة القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل الراتب أو عدم تحويله إلى البنك، فهما أكثر الخدمات التى يرغب معرفتها عملاء بنك مصر وهى قيمة الفوائد.
القرض الشخصي من بنك مصر
وحدد بنك مص الحد الأقصى للقرضب بقيمة تصل إلى مليون جنيه فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، ويصل إلى 500 ألف جنيه فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.
وأضاف فترة السداد تصل إلى 10 سنوات فى حالة تحويل وعدم تحويل الراتب إلى البنك.
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كما تبلغ فوائد بنك مصر على القروض الشخصية قيمة تصل إلى 10%، فى حالة تحويل وعدم تحويل الراتب إلى البنك.
والجدير بالذكر أن يشترط ان يكون الحد الأدنى للراتب: 2000 جنيه.
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