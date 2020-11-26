علاء عابد ناعيا حافظ أبو سعدة.. خاض رحلة طويلة من النضال الحقوقي ومجال حقوق الإنسان والحياة السياسية

نعى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الحقوقي الكبير حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذي وافتة المنية اليوم.
وقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، متمنيًا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمتة، وأن يلهم أهلة وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدا على أنه رحل بجسد ولكنه سيظل حيًا بمواقفه وآرائه التي سجلها التاريخ في الدفاع عن القضايا الحقوقية والسياسية.
وقال علاء عابد:" إن الراحل حافظ أبو سعده، خاض رحلة طويلة من النضال الحقوقي في مجال حقوق الإنسان والحياة السياسية وقد أثري العمل الحقوقي فى مصر والوطن العربية من خلال رحلتة التى إمتدت لسنوات عديدة مدافعا عن قضايا حقوق الإنسان.
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