ملفات مهمة تتصدر أجندة الحكومة اليوم .. والسيسى يبحث مع وزير الدفاع العراقي التعاون الثنائي العسكري بين البلدين

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل فى المسافة من طريق القاهرة/ أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العامة.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار كل من مشروع تنفيذ الطريق المؤدى بمحطة رفع الصرف الصحى بمركز أطفيح بالجيزة وإقامة محطة معالجة الصرف الصحى بكفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة.

وناقش مدبولي أمس عددا من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جزءا من اختبارات القبول بكلية الشرطة، مشيرا إلى أن الحضور حمل عددا من الرسائل المهمة عبر حديث الرئيس خلال هذه الفعالية مع عدد من الطلاب، لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض حوارات الرئيس مع الطلاب المتقدمين حول عدد من الملفات المهمة، سواء الخدمية أو التنموية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شرفنا بتوجيه الرئيس الشكر للحكومة وإشادته بجهودها في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها، معربا عن شكر وتقدير الحكومة لما ذكره رئيس الجمهورية، ومُجددا العهد بأن تواصل الحكومة بذل أقصى جهودها لخدمة الشعب المصري، والعمل على تحقيق ما يصبو إليه

من ناحية أخرى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق اكد الرئيس حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات، خاصةً الشق العسكري، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق.

كما طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

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