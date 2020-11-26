«مصر أولا لا للتعصب».. مبادرة وزارة الشباب والأعلى للإعلام تضئ سماء القاهرة

أضاءت الأنوار الساطعة برج القاهرة بألوان العلم المصري و عبارة «مصر أولا..لا للتعصب» مبادرة وزارة الشاب و الرياضة والمجلس الأعلى للإعلام التي أطلقها الوزير أشرف صبحي و الكاتب الصحفي كرم جبر، و التي تدعو إلى نبذ التعصب و إعلاء الروح الرياضية، و تقديم مصر في الصورة التي تليق بها أمام شعوب العالم المتابعة للمباراة. لقيت المبادرة نجاحًا جماهيريًا لم يحدث من قبل، و عقدت عشرات اللقاءات و الاجتماعات لترويج المبادرة في الجامعات و الأندية و مراكز الشباب و المواقع الجماهيرية لشرح أهداف المبادرة و اعتبارها خطة التحرك بين وزارة الشباب و المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خلال العام القادم. كما تم وضع استراتيجية شبابية إعلامية تستهدف إعلاء الروح الرياضية للشباب لنبذ التعصب الديني و السياسي والأخلاقي و نشر التسامح والمحبة للشباب، و اتفقا علي البدء فورًا في تفعيل بنود المبادرة عقب المباراة.

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