السيدة انتصار السيسى: الرئيس عمره ما اتغير من ساعة ما كان ضابط لغاية دلوقتى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السيدة انتصار السيسى، فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc": "الرئيس عمره ما اتغير من ساعة ما كان ضابط لغاية دلوقتى، وبحمد ربنا إنه أدانى هدية وهو سيادة الرئيس".
وأشارت إلى أن طبيعة شخصيته لم تتغير منذ الزواج، كما أنه إنسان معروف بحنيته على أسرته بالكامل الصغيرة والكبيرة.
وأكدت: "هو بيجمع ما بين حاجات كتير جدا مع بعض، الحزم الشدة والحنية، لو سمع عن موقف إنسانى، ممكن تلاقى الدموع تنزل من عينيه".
وتابعت: "كان متعلقًا بوالدته ويحبها جدًا وهى كذلك بسبب عدم تواجده بسبب ظروف شغله.. وحنيتها عليه كانت بزيادة.. وخد الحاجات الجميلة منها".
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