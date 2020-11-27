اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تنعى الحقوقي البارز حافظ أبوسعدة

تنعى الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ببالغ الحزن المرحوم الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان و الحقوقى البارز الذي وافته المنية يوم الخميس بعد رحلة عطاء طويلة تمسك خلالها الفقيد بالقيم والمبادئ الوطنية والإنسانية العليا.
وعبر السفير الدكتور احمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عن بالغ حزنه لرحيل الدكتور أبو سعده، مقدمًا عزائه لأسرة الفقيد وللمجلس القومى لحقوق الإنسان وللحركة الحقوقية المصرية، التي فقدت برحيله أحد أبنائها المخلصين .
وأضاف جمال الدين إن الفقيد كان من الداعمين البارزين لجهود الدولة المصرية من أجل تعزيز حقوق الإنسان بكافة ابعادها، مثمنًا مواقفه التى انتصر فيها الاستقرار الاجتماعي ودفاعه عن الديمقراطية والعدالة والمساواة، جنبا إلى جنب مع تمسكه الدائم بالوقوف في الصف الوطني وحرصه على إعلاء المصالح العليا لوطنه.
عارض أبو سعدة بشدة نظام الإخوان وشارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، ضد الرئيس المخلوع محمد مرسي.
تبني حافظ أبو سعدة قضية قبيلة الغفران في سبتمبر 2017، وتوجهت المنظمة المصرية إلى مكتب المفوضة الأممية لتصعيد شكواها، في محاول للحصول على حقوقها التي سلبتها الحكومة القطرية.
وكان يؤمن حافظ أبو سعدة بهذه القضية ودافع عنها كثيرًا بسبب تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للقضية بالإضافة إلى إيمان المنظمة بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية.
تصدى حافظ أبو سعدة لجماعة الإخوان الإرهابية وللحملات التي تقوم بها من أجل تشوية صورة مصر خارجيا، كما كشف أكاذيب الإخوان وأكد أن الجماعة تحاول أن تصور واقعا مزيفا عن الأوضاع فى السجون، وتصدر تقارير مشبوهة عن ما يحدث في السجون المصرية.
وكشف حافظ أبو سعدة أن التقارير الإخوانية التى تصدر عن أوضاع السجون غير صحيحة على الإطلاق، وتحاول من خلالها التحريض ضد مصر، بالإضافة إلى تصديه دائما للتقارير المفبركة والمغلوطة التي كانت تصدر عن منظمات حقوق الإنسان التابعة للإخوان.
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