انيسة حسونة: لقاء حرم الرئيس التليفزيوني هو حديث سيدة مصرية من القلب

تابع المصريون حديث السيدة الأولي بإهتمام كبير رغبة منهم في معرفة المزيد عن السيدة الفاضلة التي تشارك رئيس مصر حياته.

وبالفعل تحدثت سيادتها عن عائلتها وإهتماماتها وهواياتها وقراءاتها ببساطه وتواضع فأحس المواطنون بالتواصل معها كسيدة مصرية تتحدث كواحدة منهم. وبالفعل تحدثت سيادتها عن عائلتها وإهتماماتها وهواياتها وقراءاتها ببساطه وتواضع فأحس المواطنون بالتواصل معها كسيدة مصرية تتحدث كواحدة منهم. اقرأ أيضًا..أنيسة حسونة تهنئ "هالة السعيد" كأفضل وزيرة في العالم العربي



وأكدت حسونة أن إشارة السيدة إنتصار السيسي حرم الرئيس إلي كتابي " بدون سبق انذار" حول تجربتي في مكافحة السرطان هي بمثابة رسالة امل لمرضي السرطان وتشجيع للمرأة المصرية علي مجابهة الصعاب والتحديات والحفاظ علي سعادة وإستقرار أسرتها في ذات الوقت لتحقق توازن رائع بين مختلف واجباتها ومسئولياتها

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